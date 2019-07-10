Изгнанный с совещания чиновник с судимостью подаст в суд на Зеленского

Он собирается потребовать от президента Украины извинений и компенсации за моральный ущерб.

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с заседания, собирается подать на него в суд. Об этом сообщает "КП в Украине".

— Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб... Я же и есть власть, наоборот, послушай её. А меня за правду выгоняют из зала, — приводит издание слова секретаря.

Лидер страны обсуждал с местными властями функционирование местной больницы. В это время Годунок громко возмутился неэффективностью механизма выделения денег на её содержание. В ответ на это Зеленский заявил, что "когда много кричат, он всегда просит найти ему в Интернете что-то о человеке, который очень много кричит". Затем он зачитал статью с экрана телефона.

Зеленский спросил, не тот ли это Годунок, который был осуждён за разбой, совершённый с причинением тяжёлых телесных повреждений. Получив утвердительный ответ, он выгнал чиновника с совещания.