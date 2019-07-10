Четыре самолёта тушат огромный пожар на юге Франции

Остановлено движение по главной автостраде региона — А7, которая проходит неподалёку от зоны возгорания.

Сильный пожар произошёл 10 июля в промышленной зоне "Витроль" около Марселя (департамент Буш-дю-Рон, юг Франции). Об этом информирует France Presse.

По данным агентства, на месте работает около сотни пожарных, применяются четыре пожарных самолёта и один вертолёт. Остановлено движение по главной автостраде региона — А7, которая проходит неподалёку от зоны пожара. Поезда переведены на другие железнодорожные ветки.

Согласно первым сведениям, огонь возник в середине дня около железной дороги, причём сразу в нескольких местах. Сейчас, как сообщили пожарные, "он угрожает промышленным объектам". Зона "Витроль", находящаяся в двух десятках километров западнее Марселя, является наиболее крупным сосредоточением промышленных предприятий и складов региона.