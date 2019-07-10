СМИ: Директор телеканала "1+1" может стать новым главой администрации Киева

Однако пока сам Ткаченко не дал комментариев по поводу своего возможного назначения.

Глава телеканала "1+1" Александр Ткаченко может стать новым главой Киевской городской госадминистрации (КГГА), сообщило издание "КиевVласть" со ссылкой на источник, близкий к руководству Офиса президента.

— Уже в эту пятницу (президент) Владимир Зеленский назначит Александра Ткаченко главой КГГА. Также будут заменены все заместители, кроме двоих — Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна, — рассказал собеседник издания.

Более того, член партии президента Украины "Слуга народа" рассказал в беседе с изданием, что представление кабмина на назначение Ткаченко "должно быть у президента" до конца недели.

Однако пока сам Ткаченко не дал комментариев по поводу своего возможного назначения.

Александр Ткаченко является генеральным директором телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. Ткаченко баллотируется в Верховную раду по списку партии "Слуга народа". Примечательно, что эта партия постоянно получает критику от Коломойского и в то же время её уличают в тесной связи с бизнесменом.