Зеленский потребовал от ВСУ жёстких действий в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Вооружённых сил Украины Руслану Хомчаку усилить активность ВСУ по обезвреживанию "диверсионных групп" в Донбассе после обстрела в Гранитном. Соответствующее заявление размещено на сайте пресс-службы украинского лидера.

Зеленский указал, что считает обстрел в Гранитном попыткой "сорвать минский процесс и поставить под угрозу договорённости о возобновлении переговоров в нормандском формате".

Вооружённым силам поручено "мгновенно и жёстко реагировать на любые попытки провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих".

Ранее украинские силовики заявили, что в районе подконтрольного Киеву посёлка Гранитное был обстрелян их автомобиль. В Народной милиции ДНР опровергли данные сообщения. Затем украинские СМИ сообщили, что под атаку якобы попала автоколонна, в которой была и машина главы подконтрольной Киеву Донецкой области Павла Кириленко. Он не пострадал.