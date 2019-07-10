Археологи сделали важное открытие, но 40 лет не знали об этом

Найденные более 40 лет назад в Европе останки раннего представителя вида современных людей Homo sapiens оказались самыми древними из когда-либо обнаруженных на континенте и дают иное представление об исходе человеческих предков из Африки. Об этом говорится в статье журнала Nature.

В конце 1970-х годов в пещере Апидима (Apidima) на юге Греции были обнаружены два плохо сохранившихся человеческих черепа. Ввиду их плохого состояния провести анализ находки было невозможно, и археологи решили, что это рядовые останки неандертальцев, и отправили их на полку Афинского музея.

Уже много позже немецкие антропологи при помощи современных средств анализа и компьютерных алгоритмов смогли выяснить, что черепа, во-первых, принадлежат разным видам. А во-вторых, один из них является фактически находкой века, ведь это самый древний из когда-любо найденных на территории Европы предок человека, живший в регионе около 210 тысяч лет назад.

Впрочем, по версии учёных, жители пещеры Апидима, как и другие Homo sapiens, покинувшие африканский континент двести тысяч лет назад, проигрывали жёсткую конкуренцию Homo neanderthalensis и, скорее всего, не оставили следа в геноме человека.

Но тем не менее это позволяет говорить о том, что, возможно, для того чтобы заселить планету, человеку пришлось совершить несколько попыток. Но пока найти следы возможных контактов между неандертальцами и Homo sapiens в тот исторический период не удалось, как и доказать их отсутствие.