"Оппозиционная платформа": Зеленский и его команда продолжают делить украинцев

В партии напомнили украинскому президенту о допустимости плюрализма мнений в демократической стране.

Утверждение украинского президента Владимира Зеленского о недопустимости монополизации телевизионного пространства людей с пророссийскими взглядами является свидетельством того, что он продолжает политику экс-президента Петра Порошенко, заявили члены партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

— Зеленский стремительно превращается в Порошенко-2, который <...> делил украинцев на два сорта в зависимости от того, на каком языке они говорят, в какую церковь ходят, какой идеологии придерживаются, — сказано в заявлении партии.

В партии напомнили о ценности плюрализма в демократическом обществе и порекомендовали Зеленскому не совершать ошибок Порошенко.

Ранее в Кремле также отмечали сходство позиций Владимира Зеленского и Петра Порошенко, а в российском МИД посоветовали украинскому президенту избавиться от режима своего предшественника.