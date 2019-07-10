Сотрудник Росстата уволился после досрочной публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычёв принял решение уволиться по собственному желанию после инцидента с преждевременной публикацией данных по июньской инфляции. Об это пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.

Глава ведомства Максим Орешкин согласился с этим решением. Он был не удовлетворён финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом проблем, в том числе приведших к инциденту с публикацией, указали в ведомстве.

Также в ходе служебного расследования в Росстате стало известно, что ситуации с досрочным размещением данных происходили и раньше.

Росстат объяснил досрочную публикацию данных об инфляции

Орешкин призвал начать расследование по досрочной публикации данных об инфляции