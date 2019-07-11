СМИ: Рубль укрепил позиции к доллару после выступления главы ФРС США

Курс российского рубля вечером 10 июля укрепил свои позиции по отношению к доллару, этому способствовало заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла, после которого доллар ослабел ко многим мировым валютам. Так считают эксперты, опрошенные ТАСС.

По состоянию на 18:49 мск курс доллара к рублю на Московской бирже упал на 1,17%, или до 63,17 рубля. В свою очередь евро снизился на 0,65%, до 71,133 рубля, согласно данным торгов.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, падение доллара стало результатом выступления главы американского ФРС.

— На долларе негативно сказалось выступление Джерома Пауэлла, риторика которого оказалась мягче, чем ожидали рынки, что способствовало снижению американской валюты на Международном валютном рынке, — сказал он.

В свою очередь главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров заявил, что после выступления Пауэлла укрепление рубля идёт согласно "мировому тренду".

— Мы видели ослабление доллара практически ко всем валютам <...>, и, собственно, рубль в этом мировом тренде, и он тоже укрепился, — считает Тихомиров.

Однако он не прогнозирует дальнейшего укрепления рубля в краткосрочной перспективе. По его словам, в ближайшие 2–3 недели цена одного доллара будет около 63 рублей.

Выступая перед Конгрессом США, Пауэлл обозначил факторы, которыми может руководствоваться американский регулятор при определении базовой ставки. Он также отметил, что низкие темпы инфляции могут оставаться дольше, чем прогнозировалось. При этом, по мнению Пауэлла, перспективы американской экономики не стали лучше.

Ранее Лайф рассказал, как долго будет падать рубль и кому выгодно ослабление доллара.