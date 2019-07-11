Четверо подростков перевернулись на машине в Ленобласти, есть пострадавшие

Четверо подростков получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Ленобласти, в котором автомобиль под управлением 15-летнего водителя перевернулся. Об этом сообщает ОГИБДД по Киришскому району.

По предварительной информации, в районе 18:15 на подъезде к деревне Посадников Остров водитель 2004 года рождения не справился с управлением, в результате чего автомобиль Renault Logan перевернулся.

Из четверых находившихся в салоне авто несовершеннолетних двое были госпитализированы в состоянии средней тяжести, ещё двоим была оказана помощь на месте происшествия.