СМИ: В Албании произошло ДТП с участием машины Посольства РФ

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Фото © Pixabay

Автомобиль Посольства России попал в ДТП на трассе между городами Рогожина и Кавая близ Адриатического побережья Албании, два человека пострадали, сообщает Albanian Daily News.

Из-за плохих погодных условий дорога была скользкой, водитель потерял управление, автомобиль вылетел с трассы, при этом два человека получили серьёзные травмы. Речь идёт о машине Посольства России, один из пострадавших является сотрудником российского диппредставительства в Тиране, — говорится в сообщении.

В Посольстве РФ в Албании пока не прокомментировали происшествие.

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