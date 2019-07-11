Самолёт с эвакуированными из Ирака российскими детьми приземлился в Подмосковье

В подмосковном Жуковском приземлился борт МЧС России, на котором из Багдада были доставлены 33 российских ребёнка, чьи матери оказались под следствием или заключением в Ираке по обвинениям в участии в террористической деятельности. Об этом сообщил МИД РФ.

— Из Республики Ирак была эвакуирована третья группа российских детей в составе 33 человек, незаконно оказавшихся на территории Ирака со своими матерями, — говорится в сообщении.

Всё время полёта на борту Ил-76 вместе с детьми также находились врачи-педиатры, борт был оборудован медицинскими модулями.

Отмечается, что к сегодняшнему дню возвращены из Ирака уже 90 несовершеннолетних россиян. "Рассчитываем на дальнейшую эффективную совместную работу на этом направлении с нашими иракскими партнёрами", — заключили в МИД.

Аналогичная миссия состоялась в феврале текущего года, тогда на родину были доставлены 27 ребят.