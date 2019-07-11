На "Территории смыслов" объявили победителей конкурса Росмолодёжи

Призёры индивидуальной категории получили сертификаты на сумму до одного миллиона рублей, а команды — до трёх миллионов рублей.

В последний день смены "Россия — страна возможностей" состоялась защита командных проектов, которые участники разработали на площадке форума, сообщается на официальном сайте мероприятия.

В конкурсе представили индивидуальные и командные проекты. В первом случае участники дорабатывали свои идеи в рамках мероприятия и после рекомендаций экспертов участвовали с ними в состязании. Во втором случае команды создавали кейсы прямо на площадке и защищали их в последний день смены.

Победители индивидуальной категории получили сертификаты на сумму до одного миллиона рублей, а команды — до трёх миллионов рублей.

Участники создали проекты на тему поддержки молодёжи, образования и туризма. Кроме того, они затронули вопросы создания благоприятной социальной среды и формирования ценностей семьи.

По итогам защиты проектов финансовую поддержку получили 26 индивидуальных проектов из 17 субъектов РФ на сумму 5 924 000 рублей, а также три командные разработки на общую сумму 4 700 000 рублей.

Сообщается, что одним из экспертов на мероприятии стал первый заместитель председателя Ассоциации Молодёжных правительств Российской Федерации Михаил Кривопал.

— Если проект имеет хорошо проработанную механику, четко прописаны методы реализации, смета, он, скорее всего, получит поддержку. Нам важно, чтобы потенциальные грантополучатели понимали, что конкретно они будут делать. Если команда проекта знает проблему и готова пойти до конца, даже если не получит грант, она всё равно внушает нам доверие, — отметил он.

Напомним, молодёжный форум "Территория смыслов" проходит в Московской области на озере Сенеж. В мероприятии в качестве экспертов принимают участие экологи, политики, работники сферы IT, учителя и волонтёры со всей страны. Участников форума лично приветствовал президент России Владимир Путин.