СМИ: США рассматривают введение пошлин против Франции

Решение французского правительства разработать собственное законодательство, которое бы устанавливало налоги для американских цифровых гигантов наподобие Google или Amazon, может вызвать введение пошлин для французских компаний со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации журналистов, полученнной из неназванных источников, администрация США намерена провести исследование правомочий Правительства Франции на принятие подобных решений.

Ожидается, что сегодня будет распространено заявление, согласно которому представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер будет уполномочен проанализировать поведение Парижа. После проведения расследования ему будет рекомендовано разработать ответные меры.

Как отмечается в публикации, в прошлом месяце глава Минфина США получил письмо от председателя юридического комитета Сената Конгресса США республиканца Чарльза Грассли и старшего демократа в этом комитете Рона Уайдена с просьбой повлиять на Францию "всеми средствами" вплоть до удвоения налоговой ставки для французского бизнеса на территории США.

Причина спора заключается в сложности налогообложения компаний наподобие Amazon, Apple, Facebook, Google и прочих цифровых гигантов. По мнению французского правительства, налог должен выплачиваться там, где компания получает прибыль, а не там, где её головной офис. Это мнение нашло отклик в Великобритании, где также приступили к разработке законодательства в этой сфере.