Власти Петербурга предложили создать музейную стратегию города

По словам врио губернатора Александра Беглова, Северной столице необходимо задать "совершенно новую динамику развития".

Власти Санкт-Петербурга и музейное сообщество хотят разработать музейную стратегию города, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Как рассказал врио губернатора города Александр Беглов, музейная стратегия Санкт-Петербурга будет способствовать созданию единого культурного пространства и станет программным документом для всех музеев города вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

— Глава города и генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев РФ Михаил Пиотровский подписали протокол о намерениях по созданию музейной стратегии Санкт-Петербурга между правительством города, Союзом музеев РФ и Творческим союзом музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — сказано в сообщении.

По словам Беглова, разрабатывать стратегию необходимо при непосредственном участии музейного сообщества.

— Музейное сообщество — это локомотив нашей культурной столицы. Петербург не только славится своими музеями, но и сам по праву считается музеем под открытым небом, — сказал Беглов.

Данная стратегия будет также способствовать эффективному взаимодействию между федеральными и городскими музеями.

Беглов отметил, что необходимо дать городу "совершенно новую динамику развития".

— У нас нет ни газа, ни нефти. Зато есть руки и интеллект. Я прошу поддержать наше новое начинание и активно участвовать в жизни города, — сказал он.

Ранее идею Беглова о реформе работы муниципальных избиркомов поддержала ЦИК.