Пожар в промышленной зоне под Марселем удалось потушить

По данным СМИ, возгорание травы, кустов и деревьев могло произойти из-за искр, возникших при резком торможении скорого поезда.

Пожарная служба французского департамента Буш-дю-Рон на юге Франции заявила о том, что пожар в промышленной зоне у города Витроль удалось потушить. Об этом сообщается в твиттере службы.

🔴 Un incendie est en cours sur l'#A7 au niveau de la voie ferrée de #Vitrolles. Les pompiers sont sur place pic.twitter.com/JwjZ8MlxGP — La Provence (@laprovence) July 10, 2019

Пожарные отметили, что борьба с огнём далась нелегко, поскольку возгорание возникло и распространилось там, где рядом друг с другом проходят железнодорожная линия, крупная региональная автострада А7 и одна из автодорог департамента.

Сообщается, что пожар возник сразу в шести точках и "доступ к зонам огня был затруднён".

🔴[#Opérations]

Les #pompiers13 ont maîtrisé les #incendies qui s'étaient déclarés sur le secteur de @Vitrolles_1 chose complexe vu les accès difficiles, la présence d'une voie ferrée, de la route 113, de l'autoroute, et de zones industrielles. Les #pompiers ont évité tout dégât pic.twitter.com/wIydPtfJzq — Pompiers 13 (@Pompiers_13) July 10, 2019

По информации телеканала BFMTV, трава, кусты и деревья могли загореться из-за искр, которые возникли при резком торможении скорого поезда.

Работникам пожарной службы пришлось принять срочные меры, чтобы не допустить распространения огня на жилые дома и расположенную рядом крупную промышленную зону.

— Нанесения пожаром какого-либо ущерба этим объектам удалось избежать, — подчёркивается в заявлении.

10 июля в промышленной зоне "Витроль" около Марселя произошёл сильный пожар, в тушении участвовали около сотни пожарных, четыре пожарных самолёта и один вертолёт. Промышленная зона "Витроль" является наиболее крупным сосредоточением предприятий и складов региона.