Пожар в промышленной зоне под Марселем удалось потушить

134

По данным СМИ, возгорание травы, кустов и деревьев могло произойти из-за искр, возникших при резком торможении скорого поезда.

Пожарная служба французского департамента Буш-дю-Рон на юге Франции заявила о том, что пожар в промышленной зоне у города Витроль удалось потушить. Об этом сообщается в твиттере службы.

Пожарные отметили, что борьба с огнём далась нелегко, поскольку возгорание возникло и распространилось там, где рядом друг с другом проходят железнодорожная линия, крупная региональная автострада А7 и одна из автодорог департамента.

Сообщается, что пожар возник сразу в шести точках и "доступ к зонам огня был затруднён".

По информации телеканала BFMTV, трава, кусты и деревья могли загореться из-за искр, которые возникли при резком торможении скорого поезда.

Работникам пожарной службы пришлось принять срочные меры, чтобы не допустить распространения огня на жилые дома и расположенную рядом крупную промышленную зону.

Нанесения пожаром какого-либо ущерба этим объектам удалось избежать, — подчёркивается в заявлении.

10 июля в промышленной зоне "Витроль" около Марселя произошёл сильный пожар, в тушении участвовали около сотни пожарных, четыре пожарных самолёта и один вертолёт. Промышленная зона "Витроль" является наиболее крупным сосредоточением предприятий и складов региона.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×