СМИ: Интерпол задержал россиян в Уругвае

Два гражданина РФ и итальянец могли быть причастны к побегу мафиози из тюрьмы в конце июня.

Интерпол и полиция Уругвая задержали на территории страны предполагаемых граждан РФ, подозреваемых в помощи в побеге известному итальянскому наркобарону Рокко Морабито, информирует Ecos.

По предварительным данным, были задержаны три иностранца — два россиянина и итальянец, которые могли быть причастны к побегу Морабито из тюрьмы 23 июня. Их схватили рано утром в пиццерии, которой они, предположительно, владеют. Самого Морабито там не обнаружили.

Пресс-секретарь Посольства России в Уругвае Василиса Фофанова рассказала РИА "Новости", что в курсе задержания трёх россиян. Она отметила, что все подробности выясняются, причины задержания диппредставительству не сообщили.

Рокко Морабито, член итальянской мафиозной организации "Ндрангета", скрывавшийся от правосудия более 20 лет, был пойман в Уругвае в 2017 году и с тех пор ожидал экстрадиции в Италию. В конце июня он сбежал.