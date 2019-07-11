Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга

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Фото © Zuma\TASS

Избиратели перекрыли политику дорогу с криками: "Позор! Обокрал армию, всех обокрал!"

Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с предвыборного митинга, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Местные жители перекрыли Порошенко дорогу к месту проведения его предвыборного митинга, выкрикивая: "Позор! Обокрал армию, всех обокрал!" Экс-президента защищала охрана, сопровождая его к кортежу.

Ранее Пётр Порошенко провёл встречу в рамках предвыборной кампании в Прикарпатье. Однако и там избиратели не оценили его выступление.

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