Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга

Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с предвыборного митинга, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Местные жители перекрыли Порошенко дорогу к месту проведения его предвыборного митинга, выкрикивая: "Позор! Обокрал армию, всех обокрал!" Экс-президента защищала охрана, сопровождая его к кортежу.
Ранее Пётр Порошенко провёл встречу в рамках предвыборной кампании в Прикарпатье. Однако и там избиратели не оценили его выступление.
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