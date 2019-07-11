Британец задержан при попытке попасть в спальню Елизаветы II

Сотрудники британской полиции задержали неизвестного мужчину, предположительно, попытавшегося повторить поступок Майкла Фагана, которому в 1982 году удалось пробраться в королевскую спальню. Об этом сообщает The Sun.

По информации правоохранителей, инцидент произошёл 10 июля около 2:00 по местному времени (00:00 мск). Нарушителю удалось взобраться по забору, ограждающему Букингемский дворец, и попасть на территорию резиденции.

Сообщается, что мужчина был задержан всего спустя четыре минуты после того, как постучал в дверь. Сколько времени до этого ему удалось "погулять" по территории замка, не уточняется, равно как и цели, которые преследовал нарушитель частной собственности.

И хотя непосредственно в резиденцию мужчине попасть не удалось, её обитатели обеспокоены появлением потенциального подражателя Майкла Фагана, который может предпринять новые попытки.

Также у них возникли вопросы относительно большого количества всевозможных средств безопасности по периметру территории дворца — наподобие тепловизоров и датчиков движения, которые почему-то не засекли ночного нарушителя.

Майкл Фаган получил широкую известность в 80-е годы после того, как ему удалось дважды проникнуть в резиденцию Елизаветы II и устроить себе встречу с ней прямо у королевской кровати. Мужчина хотел просто поговорить, и ему это удалось.