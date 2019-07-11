У Южных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано 11 июля у Южных Курил, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сахалинский филиал Геофизической службы РАН.

— Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в четверг в 01:13 (17:13 10 июля мск. — Прим. Лайфа) у Южных Курил. Эпицентр располагался в точке с координатами 44,5 с.ш. и 149,1 в.д., в 116 км юго-восточнее острова Итуруп. Глубина гипоцентра составила 62 км, — приводит агентство комментарий начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елены Семёновой.

Как отмечается, оперативных данных об ощущаемости толчков в населённых пунктах не поступало.

Напомним, Южные Курилы являются предметом многолетнего спора РФ и Японии. Токио считает российские острова своими.

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