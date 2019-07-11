В бункере времён Второй мировой на Крите нашли тело биолога из США

Со 2 июля этого года её объявили пропавшей без вести после того, как ушла на пробежку и не вернулась.

На греческом Крите в одной из пещер обнаружили тело убитого американского биолога. При этом, по данным Би-би-си, во времена Второй мировой войны там находился бункер.

Как рассказали в местной полиции, на теле 59-летней Сюзанны Итон обнаружили следы удушения, оно было завёрнуто в ткань.

Итон работала молекулярным биологом в Обществе Макса Планка в Дрездене. Женщина прибыла на остров для участия в конференции. Со 2 июля 2019 года её объявили пропавшей без вести после того, как она отправилась на утреннюю пробежку и не вернулась.

Ранее в отеле Новой Москвы было найдено тело стюардессы со следами удушения.