Советник Зеленского предложил переименовать русский язык

Он также напомнил, что на Украине сейчас есть государственный единый язык — украинский.

Советник президента Украины Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский". Об этом он заявил на YouTube-канале Ukrlife.TV.

По словам Потураева, "украинский" русский язык отличается от "русского" русского языка грамматически и лексически.

— Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там — российский, — сказал он.

Советник Зеленского напомнил, что в стране сейчас есть государственный единый язык — украинский. Однако также есть языки нацменьшинств, в числе которых и русский.

— Давайте его так и назовём — русский язык. У нас же русинский [язык] есть в Закарпатье, будет ещё и русский, а у тех пусть будет российский, — заявил Потураев.

Потураев отметил, что такое предложение является "проактивной историей".

Кроме того, по его мнению, Россию можно переименовать на географических картах в "Московию".