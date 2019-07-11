СМИ: В уголовном деле сотрудников ФСБ лишь один эпизод разбоя

Семерым сотрудникам ФСБ, против которых возбуждено уголовное дело по факту хищения денег у бизнесмена, вменяется лишь один эпизод разбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— В уголовном деле, в котором фигурируют семь сотрудников ФСБ, присутствует только один эпизод разбойного нападения. ... Дополнительные эпизоды их возможной противоправной деятельности пока не выявлены, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа следователей по сбору доказательной базы вины арестованных продолжается.

Ранее Лайф сообщал, что 2 июля в Москве были задержаны сотрудники российских спецслужб, причастные к хищению денег у частного предпринимателя.

Позже пятеро были арестованы, ещё двое заключены под домашний арест. Их также проверили на причастность к краже денег полковника-миллиардера Захарченко, а также другим аналогичным преступлениям.