Вокруг ГЭС-2 в Москве начнут высаживать берёзовую рощу

В здании бывшей электростанции на Болотной площади планируется создать арт-центр.

В центре Москвы у перестраиваемой в центр современного искусства ГЭС-2 уже этим летом начнут сажать берёзы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

— Берёзовая роща рядом с музеем гармонично впишется в окружающую среду и отделит эту зону от соседней застройки. Мы планируем посадить порядка 600 деревьев, — приводит пресс-служба слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Проект реконструкции был разработан бюро известного итальянского архитектора Ренцо Пиано "Апекс". Предполагается, что в здании бывшей электростанции на Болотной площади будет размещён арт-центр с выставочными залами и библиотекой. Также планируется расширить пешеходную зону у моста к храму Христа Спасителя.

В данный момент в Москве также создаётся парк развлечений "Остров мечты". Его строительство практически закончено, недавно пресс-служба столичной мэрии объявила об открытии перехода от станции метро "Технопарк" к парку.