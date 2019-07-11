Учёные нашли морского червя, который "кричит" как кит

Звук, издаваемый этим животным, можно сопоставить с громкостью взлетающей космической ракеты.

Многие знают, что одними из самых больших обладателей морских глубин являются киты, им же принадлежит один из самых громких звуков, которые только способно издавать животное. Однако учёные открыли морского червя, который при размере всего 29 миллиметров способен и сам докричаться до кита. Статья опубликована в журнале Science.

Японско-канадская группа учёных случайно обнаружила данную способность у вида Leocratides kimuraorum, который был открыт совсем недавно, в 2017 году, у берегов Японии. Исследователи поместили несколько особей в аквариум и однажды заметили странный звук, похожий на хлопок открывающейся бутылки шампанского.

За червями была установлена слежка, и выяснилось, что в момент драк между собой черви нападают друг на друга головными концами туловища, издавая при этом звук, громкость которого доходит до 157 децибел при звуковом давлении 1 мкПа на метр, что сопоставимо с громкостью рака-щелкуна, который активно борется за звание самого громкого морского обитателя и способен даже оглушить мелкую рыбу щелчком своей клешни.

Только, в отличие от своего ракообразного коллеги, у червя нет ни одного хоть сколько-нибудь твёрдого элемента тела, соответственно, чем именно он так громко "кричит" — неизвестно. По версии учёных, черви используют неизвестный до этого дня принцип и сперва раздувают мышцы глотки, а затем с силой сжимают её, создавая при этом давление, достаточное для такого уровня громкости.

Примечательно, что в остальное время Leocratides kimuraorum ведут себя в буквальном смысле тише воды и не издают ни звука. Исследователи пытались даже провоцировать их, но ничего из этого не вышло.