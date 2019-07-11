Эксперт: В жару нужно есть фрукты и ягоды с высоким содержанием калия

Его наибольшее количество находится в персиках, абрикосах, чёрной смородине, бананах и ананасах.

В жаркую погоду стоит есть побольше фруктов с большим содержанием калия для восполнения его дефицита в организме, рассказала РИА "Новости" начальник московского управления Государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нина Зайцева.

— В жаркий летний период при интенсивном потоотделении может возникнуть дефицит калия. Для восполнения недостатка полезных веществ эксперт советует употреблять в пищу свежие фрукты и ягоды с высоким содержанием калия, — сказала Зайцева.

Эксперт добавила, что наибольшее количество калия содержится в персиках, абрикосах, чёрной смородине, бананах и ананасах.

Она отметила, что из них можно приготовить фруктовый салат для получения целого комплекса витаминов, а также полезных для здоровья микро- и макроэлементов.

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