Медведчук назвал сроки продвижения по делу Вышинского

Ситуация с пребыванием журналиста под стражей находится "во главе угла всех переговоров", сказал политик.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что продвижение в вопросе освобождения руководителя портала РИА "Новости-Украина" могут произойти после выборов в Верховную раду, сообщает РИА "Новости".

— Я думаю, что пройдёт 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернётся, — заявил Медведчук в ответ на вопрос о том, когда можно ожидать каких-либо продвижений в решении вопроса об освобождении Вышинского.

Политик подчеркнул, что ситуация с пребыванием журналиста под стражей находится "во главе угла всех переговоров", которые так или иначе связаны с обменом и освобождением.

Напомним, журналист Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года по обвинению в госизмене. Сам он назвал дело давлением на свободу слова, а украинский юрист посчитал арест незаконным.