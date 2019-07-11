Запуск ракеты-носителя Vega с военным спутником ОАЭ провалился

Ранее с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета с четырьмя военными российскими спутниками.

Запуск ракеты лёгкого класса Vega с военным спутником Falcon Eye 1 Объединённых Арабских Эмиратов с космодрома Куру на борту во Французской Гвиане окончился неудачей. Об этом сообщила в прямом эфире исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт спустя несколько минут после старта.

— Спустя примерно две минуты после старта ... возникла серьёзная проблема, приведшая к потере миссии. От имени Arianespace хочу выразить мои глубочайшие извинения клиентам за потерю их груза, — заявила она.

Это первый неудачный пуск ракеты данного класса. Изначально он планировался на ночь с 5 на 6 июля, затем был перенесён на 7 июля, потом дата пуска была ещё раз передвинута — на сегодня.

Напомним, ранее с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета с четырьмя военными российскими спутниками. Они уже выведены на орбиту.