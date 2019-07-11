Учёные сообщили, что скоро найдут "двойник" Земли

После обнаружения планеты специалисты смогут провести анализ состава атмосферы, климата и температуры.

Учёные могут найти полного "двойника" Земли уже через 10–15 лет, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович РИА "Новости".

По его словам, после этого специалисты смогут исследовать состав атмосферы, климата и температуры найденной планеты.

— Тогда, может быть, встанет уже другой практический вопрос: если там кто-то есть, тогда как с ними связаться? Но это уже совершенно другая постановка задачи, — сказал Петрукович.

Он также выразил уверенность, что в ближайшее время могут совершиться другие крупные открытия, в том числе и в области поиска жизни на других планетах и пригодных для жизни экзопланет.

На данный момент астрономы ведут поиски экзопланеты, рассматривая лишь определённый квадрат на небе, однако та самая планета может находиться в совершенно другом месте, пояснил Петрукович.

— И выбор одной-единственной главной цели может кардинальным образом изменить наши приоритеты, — заключил он.

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