Эксперт оценил риски исчезновения шоколада с планеты

Несмотря на климатическую угрозу, в ближайшее время этого не случится, и бежать в магазин за стратегическим запасом не стоит, отметил специалист.

Земной климат меняется, причём зачастую не в лучшую сторону, и это обязательно скажется на урожае какао-бобов, без которых любимое миллионами лакомство, шоколад, может навсегда исчезнуть с нашей планеты. Об этом сообщает РИА "Новости".

Конечно, в ближайшее время этого не случится, и бежать в магазин за стратегическим запасом лакомства не стоит, но, по словам директора отдела по окружающей среде Всемирного фонда какао Итана Будьянского, изменения в шоколадной индустрии назревают.

— Хорошая новость заключается в том, что нам рано ещё планировать прощаться с шоколадом. Однако из-за изменения климата становится всё яснее, что некоторые земли будут всё менее пригодны для производства какао, — говорится в сообщении.

Будьянский отмечает, что многие предприятия, занимающиеся выращиванием какао-бобов, не слишком эффективно выстраивают рабочий процесс и, соответственно, получают меньший урожай. По его словам, во Всемирном фонде какао полагают, что обучение фермеров, а также использование более качественных материалов поможет как увеличить урожайность, так и сгладить негативное влияние климата.