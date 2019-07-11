Суд в Цюрихе вынес приговор слишком крикливому петуху

Местные жители пожаловались властям, что по ночам их будят громкие петушиные вопли.

В Цюрихе суд вынес приговор петуху, слишком громко кукарекавшему по ночам, сообщает Neue Zurcher Zeitung.

Ранее горожане подали иск к соседу, перестроившему свой гараж в курятник. Местные жители жаловались, что по ночам их будят громкие петушиные крики.

В качестве доказательств истцы зафиксировали, сколько раз за одну ночь и насколько громко кукарекает петух. Выяснилось, что птица кричит от 14 до 44 раз в час с громкостью до 84 дБ.

Также горожане пожаловались на "аромат" навоза и потребовали снести соседский курятник.

В итоге суд обязал хозяина птицы обеспечить тишину с 10 вечера до восьми утра. В течение этого времени петух будет "заключён" в курятнике без освещения. Остальные курицы сумели избежать наказания, так как курятник было решено не сносить.