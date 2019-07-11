На Сахалине девушка выкинула с балкона ружья, патроны и цветок возлюбленного

В городе Охе Сахалинской области женщина, поссорившись со своим благоверным, выбросила с балкона его ружьё, патроны и стул, рассказывает Sakh.com.

Сосед сожителей опубликовал видео в Сети, где видно, как с балкона дома № 37 по улице Карла Маркса на асфальт летят вещи мужчины: патроны, несколько ружей, плазменные панели, стул и даже цветок. Причина конфликта осталась неизвестной.

— У нас тут соседи гуляют. Сейчас ещё что-то летит. Палки. Ружьё! Две плазмы! — перечисляет изумлённый автор видео.

Пользователи Сети не пожалели комментариев для эмоциональной женщины. Некоторые её поддержали, заявив, что "всякое бывает", а другие заявили, что на месте мужчины отправили бы даму "вслед за цветком".

Ранее в Башкирии женщина во время застолья в честь диплома дочери убила своего мужа.