Жена едва не зарезала мужа за банку компота в Амурской области

Женщина сперва взяла в руки металлическую сковородку, подошла со стороны спины к своей второй половинке и нанесла мужчине удар по голове.

Октябрьский районный суд Амурской области приговорил к шести годам заключения местную жительницу, которая пыталась убить своего мужа подручными средствами из-за бытового конфликта вокруг банки компота. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как установило следствие, в сентябре 2018 года 43-летняя жительница села Екатеринославка поссорилась со своим мужем, который находился в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина разбил стеклянную банку с компотом, за что был жестоко наказан супругой.

Женщина сперва взяла в руки металлическую сковородку, подошла со стороны спины к своей второй половинке и нанесла ему удар по голове, после чего снова занесла руку для удара. В этот раз мужчина уклонился, на что его супруга решила повысить градус семейных споров и взяла в руки нож.

Получив несколько ножевых ранений, мужчина всё же смог добежать до двери в подъезд и спрятаться за ней, заблокировав буйную жену в квартире. Она же в этот момент, подобно герою Джека Николсона из фильма "Сияние", продолжала наносить удары ножом по двери.

Проведя некоторое время в таком положении, мужчина попросил сына вызвать для мамы наряд полиции. Только после этого женщина успокоилась. Против неё было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство", ей была назначена мера наказания в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.