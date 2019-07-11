Трое детей погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском

Матери погибших малышей не было дома, поскольку она работала в Доме милосердия в ночную смену.

Трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Целинное Коченёвского района Новосибирской области в ночь на 11 июля, сообщает региональное СУ СКР.

— Около часа ночи (21:00 мск 10 июля) в частном жилом доме... произошёл пожар. Удалось спасти 61-летнюю женщину, а трое детей возрастом трёх, четырёх и 16 лет погибли, — уточняется в сообщении.

На место выехала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.

По информации местных СМИ, матери погибших не было дома, так как она работала в Доме милосердия в ночную смену.

— У бабушки ночевали внуки, мама работала в ночную смену в Доме милосердия. Когда съехались на пожар, сын вот успел бабушку вытащить. А дети погибли. Девочка старшая — 16 лет, окончила 9 классов. Одна девочка 2013 года, должна была пойти в первый класс, и мальчик 2014 года... Семья как неблагополучная на учёте не стояла. Мама одиночка, не пьющая. У неё двое детей родных, а старшая девочка — сирота. Её опекуном была бабушка, — приводит агентство НГС слова одного из соседей.

Отмечается, что бабушка была госпитализирована с сильными ожогами.