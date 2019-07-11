В Алеппо сняли первый фильм с начала войны в Сирии

Основными декорациями к киноленте послужили исторические места города, который сильно пострадал от атак террористов.

Съёмки первого после войны в Сирии фильма завершились в городе Алеппо. Картина повествует о любви молодых людей в самый разгар боевых действий в стране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на актрису Нагам Коджак.

— Фильм о том, как все мы пережили страшные годы войны. Сценарные истории — так было и в действительности — самые разные, — рассказала Коджак.

Кинолента получила название "Шатат", что в переводе с арабского означает "вдребезги, на осколки". Картина рассказывает об отношениях молодой пары во время войны.

Фильм начинается со сцены, где пара находится на прицеле у снайпера, тот делает выстрел. Уже лёжа на земле парень надевает на палец девушки кольцо. Затем по сценарию в картине рассказывается о том, как развивались отношения героев до этого момента.

— Самая большая проблема — отсутствие профессионального оборудования, но трудности нас только сплотили. Все мы студенты — друзья, ребята приняли мои режиссёрские идеи и отлично воплотили их в жизнь, — поделился режиссёр Сами Дарвиш.

Основными декорациями к фильму послужили исторические места города Алеппо, который сильно пострадал во время боевых действий в 2016 году.

Несмотря на отсутствие большого бюджета, съёмочная группа смогла реалистично отразить сцены боевых действий, которые являются ключевыми в фильме.

Однако на сегодняшний день Алеппо всё ещё подвергается обстрелам. Так, недавно сообщалось о 12 жертвах атаки террористов.