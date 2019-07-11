Появилось видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру

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В Сети опубликовано видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega с военным спутником Объединённых Арабских Эмиратов на борту с космодрома Куру. Ролик размещён на YouTube.

На кадрах можно увидеть, что траектория полёта ракеты вскоре после запуска начинает меняться.

По словам исполнительного вице-президента компании Arianespace Люс Фабрегетт, после смещения запуск был признан неудачным.

Старт Vega состоялся в 22:53 10 июля (4:53 мск 11 июля). Спутник должен был стать десятым для ОАЭ на земной орбите. К 2020 году страна намерена довести их число до 12.

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