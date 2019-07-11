Японский зонд "Хаябуса-2" успешно приземлился на астероид Рюгу

Это уже вторая успешная миссия японского космического агентства по посадке аппарата на астероид.

Японский исследовательский зонд "Хаябуса–2" успешно приземлился на отдалённый астероид Рюгу , который вращается вокруг Солнца между Землёй и Марсом, пересекая траектории обеих планет. Трансляция посадки велась на официальном YouTube-канале Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Как рассказали в JAXA, операция прошла успешно, аппарат справился с поставленной задачей. В настоящий момент зонд возвращается на свою орбиту на расстоянии 20 км от астероида. Примечательно, что продлившаяся больше суток операция приземления была проделана ради нескольких секунд на поверхности астероида.

Основной задачей зонда являлся сбор образцов грунта. Для этого аппарат "выстрелил" из особого механизма металлической пулей по поверхности астероида, чтобы поднять пыль и фрагменты грунта, после чего специальный пылесос их собрал.

Согласно данным японского агентства, сейчас аппарат возвращается на свою орбиту в 20 км от астероида. Отмечается, что по расчётам ученых, им удастся обнаружить в полученных образцах следы воды и органических веществ. До конца текущего года "Хаябуса-2" совершит ещё одну посадку на астероид.

Предыдущая посадка состоялась в феврале текущего года.