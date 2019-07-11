В Бурятии начали производить аналог живой кожи для лечения ран и ожогов

В Бурятии запущено производство аналога живой кожи для лечения ран, ожогов и отморожений, информирует пресс-служба правительства республики.
— В Бурятии открылось производство аналога живой кожи NovoSkin, — говорится в сообщении.
В пресс-службе указали, что покрытие предназначено для местного лечения вялотекущих неинфицированных ран, ожогов II–III степеней, трофических язв, посттравматических ран, отморожений и пролежней, а также при буллёзном эпидермолизе и разных видах пузырчатки. Готовый продукт гораздо экономичнее и долгосрочнее по сравнению с аналогами, имеющимися на сегодняшний день.
Ожидается, что объём выпуска при выходе на полную проектную мощность составит 12,5 тыс. биополимерных ранозаживляющих средств за год.
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