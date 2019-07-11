ДТП с грузовиком в Новосибирской области унесло жизни трёх человек

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Легковушка ехала со стороны Барнаула в Новосибирск и при обгоне выехала на встречку, где допустила лобовое столкновение.

Три человека погибли сегодня, 11 июля, на 102-м километре автодороги Р-256 Новосибирск — Ташанта в ДТП с участием выехавшей на встречную полосу машины Toyota Corolla и грузовика Hino Ranger, сообщает региональное ГУ МВД РФ.

<p>Фото © ГУ МВД РФ по Новосибирской области</p>

<p>Фото © ГУ МВД РФ по Новосибирской области</p>

По предварительным данным, иномарка ехала со стороны Барнаула в Новосибирск, при обгоне выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком. На месте погибли три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Ещё одна пассажирка с различными травмами доставлена в больницу.

<p>Фото © ГУ МВД РФ по Новосибирской области</p>

На месте работают правоохранители. Выясняются обстоятельства трагедии и личности погибших.

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