ДТП с грузовиком в Новосибирской области унесло жизни трёх человек

Три человека погибли сегодня, 11 июля, на 102-м километре автодороги Р-256 Новосибирск — Ташанта в ДТП с участием выехавшей на встречную полосу машины Toyota Corolla и грузовика Hino Ranger, сообщает региональное ГУ МВД РФ.
По предварительным данным, иномарка ехала со стороны Барнаула в Новосибирск, при обгоне выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком. На месте погибли три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Ещё одна пассажирка с различными травмами доставлена в больницу.
На месте работают правоохранители. Выясняются обстоятельства трагедии и личности погибших.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram