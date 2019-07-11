В психоневрологическом интернате под Хабаровском произошла вспышка инфекции

Амурская городская прокуратура начала проверку по факту произошедшего в медицинском учреждении.

Более 200 пациентов психоневрологического интерната в посёлке Эльбан под Хабаровском заболели кишечной инфекцией, сообщает региональное надзорное ведомство.

— В настоящее время зафиксировано более 200 случаев отравления... В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению должностными лицами данного учреждения требований к содержанию подопечных и своевременному оказанию медпомощи заболевшим, — поясняется в сообщении.

В свою очередь, региональное управление Роспотребнадзора проинформировало о том, что в интернате обнаружены многочисленные нарушения.

— При обследовании пищеблока были найдены многочисленные нарушения санитарного законодательства: нарушение требований к обработке яиц, условий хранения готовой продукции, отсутствие технологических карт на многие блюда, требующий замены кухонный инвентарь, — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Для установления источника инфекции отобран материал для лабораторных исследований.