В Москве задержали банду похитителей брендовой одежды

Во время обысков дома у подозреваемых было обнаружено более 100 украденных вещей и поддельные печати различных организаций.

Столичные правоохранители задержали шестерых подозреваемых, которые промышляли воровством брендовых вещей из магазинов одежды в торговых центрах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации следствия, среди задержанных — трое мужчин и три женщины в возрасте от 22 до 39 лет. Наводчиком банды являлся один из охранников крупных сетевых магазинов в разных ТЦ, который сообщал сообщникам, где и при каких условиях будет проводиться следующее преступление.

После этого любители элитных брендов направлялись в указанную торговую точку с заранее закупленными фирменными пакетами магазина. Выбрав всё, что нужно, преступники при помощи "глушилок" отключали сигнализации на выходе и спокойно выносили товар.

Уже дома злоумышленники снимали с вещей защитные датчики и этикетки, после чего продавали всё через соцсети. Во время обыска у них было изъято более 100 единиц одежды, а также 22 поддельных штампа различных организаций. Троих задержанных поместили под стражу, ещё троих отпустили под подписку о невыезде. В настоящий момент проверяется их причастность примерно к 20 аналогичным преступлениям.