Президент Боливии прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Боливии Эво Моралес прибыл в Москву с рабочим визитом. Борт боливийского лидера приземлился в правительственном терминале аэропорта Внуково.

У трапа Моралеса приветствовал почётный караул. Известно, что у него запланированы сегодня, 11 июля, переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений. В их числе — сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарных сферах. По итогам переговоров планируется подписание ряда документов.