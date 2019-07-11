Синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду в Москве 11 июля

Днём столбики термометров поднимутся до +17...+20 градусов в столице, в Подмосковье ожидается от +16 до +21 градуса.

В четверг, 11 июля, Москва и область будут находиться в области влияния "ненастных циклонических вихрей" и их атмосферных фронтов, из-за чего жителям и гостям столицы не удастся насладиться теплом и солнышком. Прогнозируется дождливая и прохладная погода, сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам специалистов, воздух в Москве не прогреется выше +17…+19 °С, а в Московской области будет +16…+21 °С. Ветер северный, порывистый, 2−7 м/с, при относительной влажности воздуха около 85%. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 738 мм рт. ст.

Ранее Лайф сообщал, что синоптики предупредили россиян о природных аномалиях, которые ожидают их в этом августе.