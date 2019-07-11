Водительские права в России могут стать электронными

Создание документов такого типа должно войти в программу по реализации нацпроекта "Цифровая экономика".

Водительские права в будущем могут стать электронными. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв.

— Права скоро будут электронными, над этим уже работают, я знаю, — приводит слова Москвичёва ТАСС.

Парламентарий пояснил, что в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" будет реализована подпрограмма по цифровизации на транспорте. По его мнению, электронные права должны войти в эту программу. Москвичёв также выразил мнение, что такие удостоверения будут удобны для водителей.

В свою очередь первый зампредседателя думского Комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков отметил, что во многих странах есть единая карта, которая является удостоверением личности, а также на неё занесены персональные данные, в частности банковские реквизиты, кредитная история. В рамках процесса цифровизации, как добавил депутат, должна появиться дорожная карта по созданию таких документов.

Ранее Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации внёс законопроект об электронном удостоверении личности гражданина России. Примечательно, что ещё до разработки проекта глава МВД анонсировал скорое появление цифровых паспортов. По мнению эксперта, электронные документы позволят быстрее и легче получать услуги различных государственных структур.