Иран отреагировал на обвинения в попытке задержать британский танкер

Глава МИД Ирана Джавад Зариф отреагировал на обвинения в том, что Тегеран якобы пытался остановить британский танкер British Heritage в Персидском заливе. Слова министра приводит агентство Fars.

— То, о чём они сами говорят, направлено на эскалацию напряжённости. Эти заявления ничего не стоят, — заявил Зариф.

В Корпусе стражей исламской революции также добавили, что за последние сутки корабли Ирана не взаимодействовали ни с какими иностранными кораблями.

О попытке задержания сообщил телеканал CNN. Там убеждали, что якобы пять иранских кораблей требовали от британского танкера остановиться в Персидском заливе. Однако British Heritage сопровождал фрегат Королевского флота HMS Montrose, который "сделал устное предупреждение" иранцам.