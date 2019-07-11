В КНДР заявили о разработке оружия — "убийцы" истребителей F-35

Американские самолёты закупает Южная Корея: в Пхеньяне считают, что таким образом Сеул пытается обеспечить военное преимущество.

Власти КНДР разрабатывают специальное оружие, которое будет способно противодействовать истребителям-бомбардировщикам пятого поколения F-35А, которые Южная Корея закупает у США. Об этом говорится в заявлении главы исследовательского отдела Института американистики при МИД КНДР.

В Пхеньяне считают, что покупка Сеулом истребителей "нацелена на обеспечение военного преимущества над окружающими странами в регионе". Утверждается, что власти Южной Кореи бросили вызов соглашению в военной сфере, которая направлена на выполнение Пханмунджомской декларации.

— У нас не остаётся иного выбора, как разрабатывать и тестировать специальное оружие, направленное на уничтожение смертоносных вооружений, размещаемых в Южной Корее, — отмечается в заявлении.

При этом в заявлении не уточняется, о каком именно вооружении идёт речь, но это, по данным агентства Kyodo, скорее всего, тактические ракеты.