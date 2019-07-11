Погибшими при шторме в Греции россиянами оказались отец и годовалый сын

В результате шторма на греческом полуострове Халкидики погибли двое россиян — это отец и его малолетний сын. Об этом Лайфу рассказали в Генеральном консульстве РФ в Салониках.

— Вчера поздно вечером на полуострове Халкидики на севере Греции погибли двое россиян, отец и сын. Ребёнку не было и двух лет. Отец 1980 года рождения, — рассказали в диппредставительстве.

На мужчину и его сына упало поваленное ураганом дерево. Россияне отдыхали в Греции с семьёй.

Напомним, шторм обрушился на север Греции в ночь с 10 на 11 июля. В результате урагана погибли двое россиян, двое туристов из Чехии и один гражданин Румынии, также по меньшей мере 20 человек пострадали. В Сети появилось видео удара стихии.