В "китовой тюрьме" началась погрузка второй партии косаток для выпуска в море

В "китовой тюрьме" в Приморье специалисты начали погрузку на машины второй партии косаток, которых выпустят в Охотское море, сообщает РИА "Новости".

Млекопитающих перевезут в контейнерах с морской водой. Одну косатку уже погрузили в фуру с помощью крана и специального гамака.

Первую партию, состоящую из двух косаток и шести белух, выпустили в естественную среду из "китовой тюрьмы" 27 июня. Лайф показывал полное видео выпуска млекопитающих на волю.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были выловлены для продажи. За их освобождение выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. После ситуации с "китовой тюрьмой" правительство собирается изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов китов для "просветительских" целей.