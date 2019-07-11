Врачи определили полезную для мозга дозу шоколада

Эксперты обращают внимание, что молочный шоколад с добавлением разных кондитерских начинок является не таким полезным, как тёмный или горький.

В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что для повышения продуктивности работы головного мозга, нормализации артериального давления и липидного обмена, а также снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в день рекомендуется съедать не более 25 граммов шоколада.

— Полезным следует считать продукт с содержанием какао не менее 70% и сахара не выше 25%, — сообщила агентству "Москва" диетолог Антонина Стародубова.

Специалист отметила, что из-за достаточно высокой калорийности тёмного и горького шоколада употреблять его следует в небольших количествах, лучше в первой половине дня.

Стародубова добавила, что наиболее полезная добавка к тёмному шоколаду — различные орехи, так как они обладают высокой пищевой ценностью и полезными свойствами.

Ранее учёные рассказали, как шоколад замедляет процесс старения человеческого организма.