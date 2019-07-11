Эксперты рассказали, как избежать взрыва смартфона

Происходят такие инциденты из-за заводского брака, перегрева и старения устройств.

В "Роскачестве" рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука. Необходимо более ответственно подходить к зарядке гаджета, а также стараться его не ронять.

Чтобы взрыва не произошло, необходимо пользоваться фирменными зарядками, не оставлять гаджет под прямыми лучами солнца или под подушкой, чтобы он не перегрелся, не запускать энергоёмкие игры и приложения во время зарядки (это сокращает "жизнь" аккумулятора).

Владельцу также стоит стараться не ронять смартфон и не носить его в заднем кармане одежды — всё это увеличивает риск взрыва аккумулятора. Также нужно прекратить использовать гаджет при "вздутии" аккумулятора.

Если же аккумулятор загорелся, нужно выдернуть из розетки зарядное устройство, а по возможности обесточить помещение, к гаджету при этом не прикасаться. Затем смартфон можно бросить в воду или накрыть. Однако если реакция уже началась, то необходимо отбросить устройство туда, где взрыв не причинит ущерба.