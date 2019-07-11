Психологи рассказали, как мотивировать детей заниматься спортом

Подростки должны чувствовать, что занятие спортом — это модно, правильно и нескучно, считает психолог Анастасия Кузнецова.

Личный пример родителей с наибольшей долей вероятности будет мотивировать ребёнка заниматься спортом. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на педагога-психолога Городского психолого-педагогического центра Анастасию Кузнецову.

— Ничто так не заразительно, как заряженность другого, искренний интерес взрослого — родителя, учителя, классного руководителя, тренера. Увлекайтесь спортом сами, — сказала она.

По её словам, действенным методом также является совместный поход на стадион или участие в благотворительном забеге. Как отметила Кузнецова, подростки должны чувствовать, что занятие спортом — это модно, правильно и нескучно. Также ребёнка стоит хвалить, и тогда он будет заниматься с удовольствием, уверена эксперт.

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